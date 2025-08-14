ХАМАС назвал условия, при которых готов вывести своих бойцов из Газы

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности вывести свои вооруженные формирования из сектора Газа в обмен на отвод израильских войск. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает панарабский телеканал Al Arabiya.

Находящаяся в Каире делегация ХАМАС передала египетским посредникам свои требования к возможному соглашению о прекращении огня в Газе. По словам источников телеканала, палестинское движение готово вывести своих бойцов в обмен на отвод к согласованным пунктам армии Израиля. При этом ХАМАС потребовало заключения письменного соглашения с израильской стороной, которое бы содержало международные гарантии прекращения боевых действий в секторе Газа.

13 августа делегация ХАМАС заявила, что движение хочет скорейшего возвращения к переговорам о прекращении огня в секторе Газа.

В этот же день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. Он подчеркнул, что важнейшим из этих «оплотов» является город Газа. Глава израильского правительства назвал этот населенный пункт «последним ключевым опорным пунктом» ХАМАС.

