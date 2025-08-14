На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ХАМАС назвал условия, при которых готов вывести своих бойцов из Газы

Al Arabiya: ХАМАС готов вывести бойцов из Газы в обмен на отвод армии Израиля
Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности вывести свои вооруженные формирования из сектора Газа в обмен на отвод израильских войск. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает панарабский телеканал Al Arabiya.

Находящаяся в Каире делегация ХАМАС передала египетским посредникам свои требования к возможному соглашению о прекращении огня в Газе. По словам источников телеканала, палестинское движение готово вывести своих бойцов в обмен на отвод к согласованным пунктам армии Израиля. При этом ХАМАС потребовало заключения письменного соглашения с израильской стороной, которое бы содержало международные гарантии прекращения боевых действий в секторе Газа.

13 августа делегация ХАМАС заявила, что движение хочет скорейшего возвращения к переговорам о прекращении огня в секторе Газа.

В этот же день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. Он подчеркнул, что важнейшим из этих «оплотов» является город Газа. Глава израильского правительства назвал этот населенный пункт «последним ключевым опорным пунктом» ХАМАС.

Ранее Нетаньяху назвал «лучший способ» положить конец войне в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Газе
