В Новой Зеландии заявили, что Нетаньяху «сошел с ума»

Премьер Новой Зеландии Лаксон: Нетаньяху потерял рассудок и зашел слишком далеко

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон раскритиковал израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне обсуждения вопроса о признании Палестинского государства. В беседе с журналистами он заявил, что Нетаньяху «сошел с ума», говорится на сайте новостного телеканала «Аль-Арабия».

По словам Лаксона, отсутствие гуманитарной помощи, насильственное перемещение мирных жителей и аннексия Газы возмутительны. Новозеландский политик считает, что Нетаньяху «зашел слишком далеко».

«Я думаю, что он [Нетаньяху] сошел с ума, то, что мы видим за ночь, нападение на город Газа, абсолютно неприемлемо», — заявил Лаксон.

13 августа Биньямин Нетаньяху заявил, что силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. Израильский премьер подчеркнул, что важнейшим из этих «оплотов» является город Газа. Глава израильского правительства назвал этот населенный пункт «последним ключевым опорным пунктом» ХАМАС.

Нетаньяху отметил, что израильские войска уже контролируют около 70-75% территории сектора Газа. Он добавил, что Израиль даст мирным жителям возможность эвакуироваться с территорий, на которых находятся боевики палестинского движения. После этого ЦАХАЛ приступит к уничтожению ХАМАС, подчеркнул премьер.

