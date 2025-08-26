Над украинским регионом заметили неопознанный самолет

В небе над Винницкой областью Украины жители заметили неопознанный самолет

Жители Винницкой области Украины заметили в небе над регионом неопознанный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Всевидящее око».

На опубликованной журналистами видеозаписи в небе запечатлен самолет, визуально похожий на Ил-76.

Как отмечает издание «Страна.ua», воздушное судно на радарах не отображается.

В июле над Киевом пролетел неизвестный самолет впервые с начала российской специальной военной операции на Украине, поскольку воздушное пространство над страной с тех пор закрыто. По данным Telegram-канала Mash, в небе над украинской столицей заметили тяжелый военно-транспортный Ан-124 «Руслан» разработки опытно-конструкторского бюро имени О.К. Антонова.

Как передавал телеканал CNN, Соединенные Штаты считают, что Европа должна взять на себя ведущую роль в вопросе обеспечения гарантий безопасности для Украины. При этом Вашингтон не исключает, что американские пилоты могли бы принять участие в патрулировании воздушного пространства страны.

Ранее на Украине заметили в небе рой из российских «Гераней».