«План победы над Россией». Какие гарантии безопасности может получить Украина

Американский телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты считают, что Европа должна взять на себя ведущую роль в вопросе обеспечения гарантий безопасности для Украины. При этом Вашингтон не исключает, что американские пилоты могли бы принять участие в патрулировании воздушного пространства Украины. В НАТО заявляют, что будут укреплять ВСУ даже после завершения СВО. В свою очередь Россия выступает против любых гарантий безопасности, которые будут представлять угрозу Москве. О каких гарантия идет речь и почему этот вопрос так важен для России — в материале «Газеты.Ru».

Госсекретарь США Марко Рубио в беседе с европейскими советниками по нацбезопасности заявил, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украины. Однако никаких деталей госсекретарь не назвал.

«Администрация (президента США Дональда. — «Газета.Ru») Трампа считает, что Европа должна взять на себя ведущую роль», — говорится в сообщении телеканала.

В свою очередь глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что наиболее действенной гарантией безопасности для Украины станет усиление вооруженных сил страны. Политик добавила, что Украине необходимо предоставить такие гарантии безопасности, которые существуют «не только на бумаге».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники по блоку и Украина вместе работают над созданием гарантий безопасности, которые должны быть обеспечены на таком высоком уровне, чтобы «Россия никогда больше не попыталась напасть».

«Сильные гарантии безопасности имеют ключевое значение, США и НАТО будут участвовать в их предоставлении», — заявил он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Рютте считает, что гарантии безопасности для Украины должны состоять из двух уровней. Сами гарантии станут «второй линией обороны», а на первом месте будет усиление ВСУ после конфликта.

21 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут связаны с попытками изолировать Россию и нанести стране стратегическое поражение. Позже министр в интервью телеканалу NBC рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский отверг все предложения американского лидера по урегулированию конфликта с Россией.

По словам министра, все отвергнутые Киевом условия Вашингтон считает необходимыми для достижения мирного соглашения. Среди них отказ от членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов и даже отмена закона, запрещающий русский язык на территории Украины.

«Когда президент Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, <...> Зеленский сказал «нет» всему», — сказал Лавров.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что тридцать стран заявили о готовности предоставить гарантии безопасности Украине, но не они будут касаться военной помощи. Некоторые страны взяли на себя обязательство лишь о финансовой поддержке или введении экономических санкций против Москвы в случае повторного российского нападения.

Великобритания, Франция и Германия заявили о готовности принять активное участие в обеспечении гарантий безопасности и даже не исключили развертывание «сил подтверждения безопасности», после прекращения боевых действий. Министр обороны Великобритании Джон Хили в среду, 20 августа, заявил о готовности Великобритании начать военные действия на Украине.

Что за гарантии и почему это важно

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины начались на прошлой неделе. По данным западных СМИ, в них участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом возможные гарантии безопасности не будут предоставляться вместе с членством в НАТО в рамках более широкого соглашения.

Американский телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты дали понять союзникам, что готовы играть ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности в случае достижения мирного соглашения с Россией. Трамп полностью исключил возможность размещения американских войск на земле, но Белый дом рассматривает возможность контроля воздушного пространства.

«Европейцы заявили американским официальным лицам, что они хотели бы, чтобы Белый дом продолжил предоставлять Киеву данные военной разведки и наблюдения. США рассматривают возможность проведения разведывательных полетов над Украиной для контроля состояния прекращения огня», — говорится в статье.

Когда мы говорим о гарантиях безопасности, то важно понимать, что та страна, которая предоставляет эти гарантии для Украины, в будущем и будет контролировать Украину. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«Условно говоря, если гарантии безопасности предоставляют западные страны без участия России, то оставшаяся часть Украины в любых ее границах будет находиться в сфере влияния Запада.

Если Россия принимает участие в гарантиях безопасности, то, безусловно Украина, остается в сфере влияния РФ. Любая конфигурация без участия России в гарантиях безопасности это нерабочая абсолютно схема. Москва на это не согласится никогда», — пояснил экс-нардеп.

По его мнению, самым оптимальным вариантом гарантий безопасности для Киева могли бы быть объединенные обязательства Соединенных Штатов и России.

«Естественно пришлось бы искать компромиссы по очень многим вопросам, если бы удалось договориться между двумя ключевыми геополитическими игроками в отношении будущего Украины. Однако это было бы гораздо продуктивнее, чем пытаться навязать идею предоставления гарантий без участия России», — сказал Килинкаров.

Нейтральные третьи страны также могут участвовать в вопросах предоставления гарантий безопасности, но главными гарантами все равно должны остаться Вашингтон и Москва, заключил Килинкаров.

Позиция Москвы

Россия не допустит размещения различных западных сил и вооружений на линии разграничения или любой другой территории Украины под видом миротворческих миссий. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Вместе с тем, что у России имеется принципиальная позиция относительно размещения западных сил на Украине, мы понимаем, что постепенно движемся к мирному урегулированию кризиса. Значит нужно осмыслить все озвученные предложения и максимально деликатно и профессионально ответить на все предложения», — считает депутат.

По его мнению, США действительно продвинулись в вопросе возможного мирного урегулирования украинского кризиса. Однако пока говорить об уступках, на которые готова пойти Москва однозначно нельзя, этот вопрос обсуждается, заверил Швыткин.

«При этом я не исключаю, что какие-то миротворческие силы все-таки могут быть сформированы для поддержания режима безопасности на границе России и Украины. Однако это должны быть не страны Евросоюза или НАТО, а нейтральные стороны, такие как Китай», — заключил Швыткин.

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников заявил «Газете.Ru», что вопрос гарантий безопасности для Украины — это тема, которая пока не имеет точек соприкосновения сторон переговоров.

«У сторон переговоров есть несколько принципиальных вопросов, которые пока так и не были решены. Сейчас идет обсуждение гарантий безопасности, но за скобки выведен вопрос о денацификации и демилитаризации, что было основной причиной начала СВО. Если эти вопросы не будут решены в ходе переговоров, то это сделает прошедшие годы совершенно бессмысленными для России», — считает политолог.

По его мнению, ЕС пытается добиться введения под любым предлогом войск НАТО на территорию Украины, что помогло бы перевооружить и подготовить Киев к будущему противостоянию с Москвой.

«Окончание специальной военной операции Западом трактуется как усиление военной угрозы России. Задача Запада остается в том, чтобы замаскировать под идею безопасности Украины планы по победе над Россией.

Москва предлагает альтернативу в качестве размещения контингента независимых государств, которые не участвовали в СВО на стороне Украины. Это могут быть Китай, Индия, Белоруссия, арабские государства, да те же «голубые каски» ООН. Если Запад не готов пойти на такой вариант, то никакого соглашения не состоится», — заявил Солонников.

Одним из предложений, которое также может быть реализовано на Украине, и которое бы устроило Россию, является «австрийская формула безопасности» , считает политолог.

«Была идея повторить формулу безопасности, которая в свое время была разработана для Австрии после окончания Второй мировой войны. Постоянные члены СБ ООН подписывают некий меморандум, по которому каждая из стран берет на себя обязательства по обеспечению безопасностей каких-то территорий. При этом Украина, как и Австрия в свое время, должна будет провести демилитаризацию и обеспечить нейтралитет, отказавшись вступать в любые военные блоки», — пояснил Солонников.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на коллективные гарантии безопасности, согласованные без России. Он добавил, что Россия хотела бы, чтобы ее союзник Китай стал участником соглашения о безопасности.

«Я уверен, что на Западе, и прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что обсуждение вопроса безопасности без Российской Федерации — это утопия, путь в никуда», — сказал Лавров.

Участие третьих стран

Портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске заявил, что готов обсудить гарантии безопасности для Украины, и назвал Китай в качестве возможных гарантов.

«Российский президент упомянул Китай в качестве одного из вероятных гарантов, возможно, намекая на то, что он будет против сил безопасности, состоящих из войск НАТО», — сказано в публикации.

Китай будет готов включиться в процесс предоставления гарантий безопасности для Украины только в том случае, если основным гарантом безопасности урегулирования в целом выступит ООН. Об этом «Газете.Ru» заявил китаист Леонид Ковачич.

«Если в ООН будет принято соответствующее решение, то Китай, как постоянный член Совета Безопасности, тоже к нему присоединится. Выступать просто как сторонний гарант безопасности и вообще сильно впутываться в эту историю Китай не готов», — считает китаист.

Китайские чиновники и официальные лица пока просто говорят, что Китай придерживается нейтралитета, и не является заинтересованным лицом в ситуации с украинским урегулированием, но китайские эксперты более конкретны, отметил Ковачич.

«Многие известные представители китайского экспертного сообщества публично пишут и говорят, что Китай не будет брать на себя чрезмерную ответственность в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине. Кроме того, согласно последним заявлениям Владимира Зеленского, Киев и не был бы готов принимать Пекин в качестве гаранта безопасности», — заключил Ковачич.

В свою очередь турецкая газета Hürriyet пишет, что Анкара может принять участие в возможной миротворческой миссии на Украине после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой.

По словам автора статьи, Анкара не против такого развития событий.

«Анкара не против этого. Турецкие военные могут выполнить миссию по обеспечению мира на Украине. Однако пока рамки таких сил не определены и конкретного предложения не поступало», — говорится в статье.