На Украине заметили в небе рой из российских «Гераней»

«Страна.ua»: над территорией Украины пролетел рой из семи беспилотников «Герань»

В небе над Украиной заметили рой из семи ударных беспилотников «Герань». Видеозапись опубликовало украинской издение «Страна.ua».

«Пролет группы из семи «Шахедов» над Украиной», — говорится в сообщении.

На кадрах видно семь низколетящих беспилотных летательных аппаратов, напоминающие российские ударные беспилотники «Герань». Кроме того, в ролике слышно характерный моторам такого оружия звук.

Подробности о том, где и когда была сделана видеозапись, не приводится.

ВС России используют «Герань-2», которые называют отечественным аналогом иранского Shahed-136, как ракеты средней дальности для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

4 августа российские военные при помощи беспилотников уничтожили украинскую БМП-2. Военнослужащие группировки ВС РФ «Южная» обнаружили выдвижение из тыла к передовым позициям ВСУ боевой машины пехоты в районе населенного пункта Выемка. Дрон сбросил боеприпас в люк украинской боевой машины, вызвав детонацию боекомплекта, вследствие чего БМП была полностью уничтожена.

Ранее на Украине сняли на видео погоню «кукурузника» за российским дроном.