Над Киевом пролетел самолет впервые с начала СВО

Над Киевом днем 11 июля пролетел неизвестный самолет впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине, поскольку воздушное пространство над страной с тех пор закрыто. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Над Киевом пролетел <…> самолет», — говорится в сообщении.

Подробностей не приводится.

При этом Mash пишет, что в небе над украинской столицей заметили тяжелый военно-транспортный Ан-124 «Руслан». Ан-124 — тяжелый дальний военно-транспортный самолет разработки опытно-конструкторского бюро имени О.К. Антонова.

Ряд других СМИ пишут, что над Киевом мог пролететь гражданский самолет, который принадлежал российской компании «Волга-Днепр».

В феврале 2022 года российский самолет был конфискован властями Канады на фоне начала российского СВО. Воздушное судно выполняло рейс с тестами на COVID-19 из Китая, когда оказался на канадской территории. О захвате судна Украиной впервые сообщила в 2022 году вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Ранее в Кремле оценили слова президента Франции о возможной отправке иностранных войск на Украину.