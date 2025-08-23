Вооруженные силы России нанесли авиаудары по позициям собственной 110-й бригады территориальной обороны в районе Березового Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

Отмечается, что удары могли быть нанесены из-за передачи координат 17-й бригады Нацгвардии в Березовом российским войскам.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что группировка российских войск «Запад» нанесла поражение формированиям пяти подразделений ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой народной республики, противник потерял более 230 военнослужащих.

Также начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров заявил, что военнослужащие Западной группировки Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки сбили 59 беспилотников самолетного типа и 27 тяжелых боевых гексакоптеров R-18 украинских войск.

Ранее стало известно о потерях украинской группировки «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в зоне СВО.