Минобороны: ВСУ потеряли более 230 военных в зоне работы группировки «Запад»

Группировка российских войск «Запад» нанесла поражение формированиям пяти подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в различных районах Харьковской области и Донецкой народной республики, противник потерял более 230 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо военнослужащих, украинская армия лишилась четырех боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортера VAB французского производства, бронеавтомобиля MaxxPro и боевой бронемашины HMMWV американского производства.

Кроме того, российские военные уничтожили 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов ВСУ.

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров заявил, что военнослужащие Западной группировки Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки сбили 59 беспилотников самолетного типа и 27 тяжелых боевых гексакоптеров R-18 украинских войск.

Ранее стало известно о потерях украинской группировки «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в зоне СВО.