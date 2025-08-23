На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны рассказало об успехах группировки войск «Запад»

Минобороны: ВСУ потеряли более 230 военных в зоне работы группировки «Запад»
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка российских войск «Запад» нанесла поражение формированиям пяти подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в различных районах Харьковской области и Донецкой народной республики, противник потерял более 230 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо военнослужащих, украинская армия лишилась четырех боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортера VAB французского производства, бронеавтомобиля MaxxPro и боевой бронемашины HMMWV американского производства.

Кроме того, российские военные уничтожили 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов ВСУ.

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров заявил, что военнослужащие Западной группировки Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки сбили 59 беспилотников самолетного типа и 27 тяжелых боевых гексакоптеров R-18 украинских войск.

Ранее стало известно о потерях украинской группировки «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами