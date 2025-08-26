На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Калужской области сообщил об уничтожении беспилотника ночью

Губернатор Шапша: в Козельском районе Калужской области уничтожен беспилотник
Inna Varenytsia/Reuters

В Козельском районе Калужской области этой ночью средствами ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, на месте происшествия работает оперативная группа. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Этой же ночью над двумя районами Ленинградской области уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что беспилотники были сбиты над Кингисеппским и Лужским районами. Дрозденко подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.

Губернатор выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны, которые обеспечивают защиту неба над областью.

26 августа временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили атаку украинских беспилотников на пять районов региона.

Ранее сообщалось, что на предприятии Новошахтинска произошел пожар из-за атаки ВСУ.

Атаки БПЛА на Россию
