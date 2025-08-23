Минобороны: ВС РФ применили ФАБ-3000 и ЛМУР при ударах по целям ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли удары по трем пунктам временной дислокации украинских сил в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, для атаки применялись планирующие авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, а также легкие многоцелевые управляемые ракеты.

В районе Константиновки бомбой ФАБ-3000 был поражен пункт временного размещения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. В Белицком ФАБ-500 уничтожил позиции 4-й отдельной бригады быстрого реагирования нацгвардии Украины. Еще один удар с применением ЛМУР пришелся по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Северска.

Минобороны уточнило, что решение об ударах было принято после проведения разведки и выявления объектов украинских формирований на подконтрольных Киеву территориях.

Накануне российские войска поразили пункт временной дислокации 3-го полка сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Восток».

Ранее в российских силовых структурах рассказали о крупных потерях ВСУ в Сумской области.