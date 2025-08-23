Появились кадры гибели двух батальонов ВСУ в Краматорске в ДНР

В ночь на субботу, 23 августа под Краматорском (ДНР) уничтожен пункт постоянной дислокации 156-й отдельной мехбригады ВСУ. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что российские войска нанесли комбинированный удар — корректируемыми авиационными бомбами (КАБ), двумя баллистическими ракетами «Искандер» и десятками «Гераней».

По информации «Изнанки», были уничтожены две батальонно-тактические группы 156-й бригады, а также командный пункт и склады этого подразделения рядом с поселком Шабельковка, недалеко от Краматорска.

Командный пункт, укрытия и склад с боеприпасами противника были полностью уничтожены.

20 августа российские военные ударили по пункту дислокации бригады ВСУ в Славянске. До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль этого населенного пункта позволило бы снять введенную Киевом водную блокаду региона.

Ранее сообщалось, что российские войска рекордно продвинулись в зоне СВО