На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео гибели двух батальонов ВСУ в Краматорске

Появились кадры гибели двух батальонов ВСУ в Краматорске в ДНР
true
true
true

В ночь на субботу, 23 августа под Краматорском (ДНР) уничтожен пункт постоянной дислокации 156-й отдельной мехбригады ВСУ. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что российские войска нанесли комбинированный удар — корректируемыми авиационными бомбами (КАБ), двумя баллистическими ракетами «Искандер» и десятками «Гераней».

По информации «Изнанки», были уничтожены две батальонно-тактические группы 156-й бригады, а также командный пункт и склады этого подразделения рядом с поселком Шабельковка, недалеко от Краматорска.

Командный пункт, укрытия и склад с боеприпасами противника были полностью уничтожены.

20 августа российские военные ударили по пункту дислокации бригады ВСУ в Славянске. До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль этого населенного пункта позволило бы снять введенную Киевом водную блокаду региона.

Ранее сообщалось, что российские войска рекордно продвинулись в зоне СВО

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами