Армия России установила рекорд скорости наступления

MWM: российские войска рекордно продвинулись в зоне СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

В августе Вооруженные силы России установили рекорд по темпам продвижения в рамках СВО, пишет Military Watch Magazine, ссылаясь на данные Института исследования войны.

Так, 12 августа российские войска взяли под контроль 110 квадратных километров территории. Такой темп в пять-шесть раз превысил среднюю скорость наступления и стал самым быстрым с мая 2024 года. По словам издания, продвижение ускорилось после разгрома украинских войск в Курской области. Это привело к значительным потерям в живой силе и технике украинской армии и помогло ВС РФ перенаправить свои силы на передовые позиции в спорных районах Донбасса. В рядах ВСУ называют ситуацию катастрофической для них.

Отмечается, что темпы российского наступления стали одним из основных факторов, который побудил США активизировать усилия по достижению прекращения огня. Это, по мнению издания, дало бы украинским войскам необходимое время для восстановления.

Саммит президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа дал толчок к дальнейшему обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине. 18 августа Трамп намерен встретится в Белом доме с Владимиром Зеленским и группой европейских лидеров. Предполагается, что встреча будет посвящена мирным переговорам с Россией и гарантиям безопасности для Украины.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не пригласил Польшу на встречу по Украине.

