Верховная рада Украины рассмотрит закон о включении подконтрольных ей частей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав Харьковской и Днепропетровской областей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинский депутат Анна Скороход.

Данная инициатива якобы сможет де-юре закрепить эти территории за Украиной на случай будущих мирных переговоров, подчеркнула политик.

Как пишет URA.RU., Киев с помощью сомнительной «территориальной реформы» пытается законодательно увести из границ ДНР такие города, как Славянск, Краматорск, Северск, Святогорск и Константиновка, а также несколько десятков других населенных пунктов — Дружковка, Николаевка, Лиман, Александровка, Очеретино, Новодонецкое.

В августе Вооруженные силы России установили рекорд по темпам продвижения в рамках специальной военной операции. 12 августа российские войска взяли под контроль 110 квадратных километров территории. Это, по мнению западных аналитиков, стало причиной скорого проведения саммита на Аляске, где встретились для переговоров по украинскому вопросу президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Ранее Зеленский сменил риторику, говоря о возможной потере территорий.