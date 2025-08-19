Взятие под контроль города Славянска, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), позволило бы снять введенную Киевом водную блокаду региона. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) построили очень серьезные оборонительные сооружения в районе города. Пушилин подчеркнул, что российские бойцы взяли бы Славянск под контроль за день или неделю, если бы у них была такая возможность.

«Мы прекрасно понимаем, что линия фронта двигается, исходя из тех возможностей, исходя из множества факторов, и здесь мы видим, что до Славянска вроде бы недалеко, но краматорско-славянская агломерация очень серьезно укреплена», — сказал глава республики.

Он добавил, что при оценке ситуации на поле боя «нужно быть реалистами».

12 августа военный обозреватель Виктор Литовкин в ходе разговора с журналистами «Газеты.Ru» отметил, что Вооруженные силы РФ в ближайшие недели могут взять под контроль такие города, как Краматорск и Славянск в ДНР.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Колодези в ДНР.