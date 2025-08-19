На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ДНР объяснил необходимость взятия под контроль Славянска

Пушилин связал необходимость взятия под контроль Славянска с водной блокадой ДНР
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Взятие под контроль города Славянска, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), позволило бы снять введенную Киевом водную блокаду региона. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) построили очень серьезные оборонительные сооружения в районе города. Пушилин подчеркнул, что российские бойцы взяли бы Славянск под контроль за день или неделю, если бы у них была такая возможность.

«Мы прекрасно понимаем, что линия фронта двигается, исходя из тех возможностей, исходя из множества факторов, и здесь мы видим, что до Славянска вроде бы недалеко, но краматорско-славянская агломерация очень серьезно укреплена», — сказал глава республики.

Он добавил, что при оценке ситуации на поле боя «нужно быть реалистами».

12 августа военный обозреватель Виктор Литовкин в ходе разговора с журналистами «Газеты.Ru» отметил, что Вооруженные силы РФ в ближайшие недели могут взять под контроль такие города, как Краматорск и Славянск в ДНР.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Колодези в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами