Элитные подразделения ВСУ покинули Харьковское направление

ТАСС: Киев вывел в тыл элитные бригады ВСУ с Харьковского направления
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) выводит с Харьковского направления элитные бригады в тыл, вероятнее всего, для лучшего комплектования. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Речь идет о подразделениях 92-й и 82-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ. Им на смену пришла территориальная оборона. Считающаяся элитной 47-я отдельная механизированная бригада также была выведена в тыл.

В силовых структурах России предположили, что после доукомплектования ВСУ могут готовить новую попытку прорыва фронта силами этих трех элитных бригад.

12 августа сообщалось, что украинское командование перебросило штурмовую бригаду «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) под Красноармейск (украинское название — Покровск). Военнослужащих перебросили на фоне наступления российских войск на Красноармейском направлении.

Также под Покровск были переброшены элитные подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» и К-2.

Ранее в Харьковской области украинские подразделения по ошибке открыли огонь по союзникам.

СВО: последние новости
