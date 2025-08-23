На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В силовых структурах заявили о выводе из Сумской области одной из бригад ВСУ

ТАСС: из Сумской области из-за потерь выводят 47-ю бригаду бригаду ВСУ
Evgeniy Maloletka/AP

Командование украинских войск выводит 47-ю механизированную бригаду из Сумской области для восстановления потерь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на место 47-й механизированной бригады прибудут подразделения 103-й отдельной бригады территориальной обороны (ОБр ТрО). Он рассказал, что украинские волонтеры экстренно собирают средства на укомплектование бригады средствами радиоэлектронной борьбы, дронами и автотранспортом. Такие же сборы проводятся для 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

22 августа агентство РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщало, что группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы Военно-морских сил Украины, ликвидированная в акватории Черного моря, была «отправлена на убой» по причине личных мотивов командования. Собеседник агентства отметил, что указанная группа была ликвидирована 13 августа, и ее возглавлял капитан второго ранга Марченко, уроженец села Рубановка Херсонской области.

Ранее в Раде намекнули на сознательную сдачу Сумской области генералами и чиновниками.

