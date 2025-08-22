На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили об отправке «на убой» спецназа ВСУ

РИА Новости: спецназ ВМС Украины отправили на убой по личным мотивам командиров
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы Военно-морских сил (ВМС) Украины, ликвидированная в акватории Черного моря, была «отправлена на убой» по причине личных мотивов командования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что указанная группа была ликвидирована 13 августа, и ее возглавлял капитан второго ранга Марченко, уроженец села Рубановка Херсонской области.

«Группа Марченко была просто «отправлена на убой» из-за личных мотивов командования 801-го центра, а его жена и дети не получат положенных компенсаций», — рассказал представитель силовых структур.

В начале августа родственники украинских военнослужащих обвинили командование одной из бригад ВСУ в том, что в ходе боев в Сумской области их близких используют как «пушечное мясо». По информации источника, речь идет о 158-й отдельной механизированной бригаде. Семьи утверждают, что солдат этой бригады отправляют в самое пекло, в то время как элитные десантные подразделения и офицерский состав «добиваются наград и поощрений».

Ранее в Раде намекнули на сознательную сдачу Сумской области генералами и чиновниками.

