Стремительное отступление украинских военных в Сумской области связано с попыткой командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местных властей скрыть плохую подготовку к обороне. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Не были подготовлены линии обороны, фортификации? Так кто же это докажет, они уже у россиян. Не готовы бригады, убегают? Так уже отступили», — написала она.

Нардеп назвал ситуацию с отступлением украинских бойцов «циничной схемой» чиновников и генералов.

27 мая военные Вооруженных сил (ВС) РФ взяли под контроль одну из ключевых трасс, ведущую от границы в областной центр Сумы. Она активно использовалась украинцами для переброски личного состава и грузов из Сум на линию фронта.

26 мая в Минобороны России сообщили, что российские бойцы обратили в бегство противника в населенном пункте Беловоды в Сумской области. Десантники вскрыли систему обороны украинских войск и главные опорные пункты, после чего были подавлены огневые точки и пункты управления ВСУ.

Ранее на Украине признали, что ВСУ терпят поражение.