Российские дроны уничтожили замаскированный Leopard на Купянском направлении

На Купянском направлении операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard, а также Т-72 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, техника была обнаружена разведывательными подразделениями в районе населенного пункта Подолы, где она находилась в лесных массивах.

Для поражения использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет». В Минобороны уточнили, что средства объективного контроля зафиксировали задымление, после чего оба танка полностью выгорели.

До этого сообщалось о геройском поступке российского танкиста, который два часа в одиночку защищал вышедший из строя танк от украинских FPV-дронов. По данным ведомства, военный использовал антидроновое ружье для отражения атак вражеских беспилотников и уничтожил три БПЛА. Благодаря самоотверженным действиям танкиста боевую машину успешно эвакуировали в тыл на ремонт.

Ранее в ДНР на прорыв обороны ВСУ отправили танк-монстр «из фильма ужасов».