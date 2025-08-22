На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские дроны уничтожили замаскированный Leopard на Купянском направлении

Минобороны РФ: дроны «Ланцет» уничтожили танк Leopard на Купянском направлении
true
true
true
close
Global Look Press

На Купянском направлении операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard, а также Т-72 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, техника была обнаружена разведывательными подразделениями в районе населенного пункта Подолы, где она находилась в лесных массивах.

Для поражения использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет». В Минобороны уточнили, что средства объективного контроля зафиксировали задымление, после чего оба танка полностью выгорели.

До этого сообщалось о геройском поступке российского танкиста, который два часа в одиночку защищал вышедший из строя танк от украинских FPV-дронов. По данным ведомства, военный использовал антидроновое ружье для отражения атак вражеских беспилотников и уничтожил три БПЛА. Благодаря самоотверженным действиям танкиста боевую машину успешно эвакуировали в тыл на ремонт.

Ранее в ДНР на прорыв обороны ВСУ отправили танк-монстр «из фильма ужасов».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами