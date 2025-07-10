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В ДНР на прорыв обороны ВСУ отправили танк-монстр «из фильмов ужасов»

В ДНР заметили отправленный на прорыв фронта танк-монстр Т-72Б3М
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Natalia Shkavron/Shutterstock/FOTODOM

На Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) заметили российский танк-монстр «из фильма ужасов», отправленный на прорыв фронта. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По его информации, речь идет о танке Т-72Б3М. Бронемашина получила не менее пяти попаданий украинских FPV-дронов, выдержав их. Позже она была обездвижена после наезда на противотанковую мину.

Как отмечает канал, танк был оснащен «почти всеми известными импровизированными средствами защиты» от ударных беспилотников. На крыше бронемашины видны насаженные на распущенные металлические тросы FPV-дроны.

До этого в зоне специальной военной операции (СВО) российские бойцы модернизировали танк Т-80БВ, установив на него необычную защиту от беспилотников. На боевой машине появились дополнительные элементы, в том числе так называемый «зонтик» на стволе пушки.

Российские военнослужащие нередко переделывают технику с учетом боевых действий на СВО. «Газета.Ru» представила в фотогалерее, как модернизируют технику.

Ранее Путин назвал лучший танк в мире.

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