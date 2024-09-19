Глава «Ростеха» рассказал о высоком темпе производства военной техники для СВО

Оборонные производства России набрали высокий темп с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и пока не достигли своего предела. Об этом в своем поздравительном обращении ко Дню оружейника заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, его цитирует Telegram-канал организации.

«Существующие объемы производства для нас — не предел. Оружейники «Ростеха» готовы оперативно отвечать на растущие потребности армии и делать все для победы над внешним врагом», — сказал Чемезов.

Он отметил, что заводы нарастили выпуск оружия и боеприпасов в разы, а по некоторым позициям — в десятки раз. Глава «Ростеха» также заявил, что специалисты оперативно реагируют на потребности военнослужащих и улучшают производимую технику в соответствии с опытом СВО.

12 сентября стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») построит дополнительное здание, чтобы расширить серийное производство истребителей Су-57.

Ранее Чемезов предупредил о риске начала мировой войны.