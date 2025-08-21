На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Восемь беспилотников сбили над тремя российскими регионами

Минобороны: силы ПВО сбили восемь БПЛА сбили над тремя регионами РФ
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщило российское министерство обороны в своем Telegram-канале.

Это произошло в период с 20:00 мск до 23:00 мск.

Четыре БПЛА уничтожили в Воронежской области и по два – над территориями Брянской и Белгородской областей.

Ранее в Воронежской области было остановлено движение поездов после падения беспилотника.

20 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека получили ранения во время подрыва автомобиля на участке автодороги Колотиловка — Репяховка. Причиной стало взрывное устройство на дороге. После детонации машина загорелась. Пострадавших доставили в больницу: у мужчины обнаружили баротравму, у женщины — ушиб поясничной области.

Ранее Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
