Восемь беспилотников сбили над тремя российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщило российское министерство обороны в своем Telegram-канале.
Это произошло в период с 20:00 мск до 23:00 мск.
Четыре БПЛА уничтожили в Воронежской области и по два – над территориями Брянской и Белгородской областей.
Ранее в Воронежской области было остановлено движение поездов после падения беспилотника.
20 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека получили ранения во время подрыва автомобиля на участке автодороги Колотиловка — Репяховка. Причиной стало взрывное устройство на дороге. После детонации машина загорелась. Пострадавших доставили в больницу: у мужчины обнаружили баротравму, у женщины — ушиб поясничной области.
Ранее Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА.