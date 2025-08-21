Восемь беспилотников сбили над тремя российскими регионами

Минобороны: силы ПВО сбили восемь БПЛА сбили над тремя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщило российское министерство обороны в своем Telegram-канале.

Это произошло в период с 20:00 мск до 23:00 мск.

Четыре БПЛА уничтожили в Воронежской области и по два – над территориями Брянской и Белгородской областей.

Ранее в Воронежской области было остановлено движение поездов после падения беспилотника.

20 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека получили ранения во время подрыва автомобиля на участке автодороги Колотиловка — Репяховка. Причиной стало взрывное устройство на дороге. После детонации машина загорелась. Пострадавших доставили в больницу: у мужчины обнаружили баротравму, у женщины — ушиб поясничной области.

Ранее Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА.