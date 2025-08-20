Два жителя Белгородской области пострадали при подрыве машины

Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Краснояружском районе Белгородской области, ранены два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, автомобиль подорвался на участке автодороги Колотиловка — Репяховка. Пострадавшие были доставлены в Краснояружскую центральную районную больницу. Мужчине диагностировали баротравму, он отказался от госпитализации.

Женщину с ушибом поясничной области доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, добавил Гладков.

Губернатор добавил, что автомобиль загорелся после детонации.

20 августа Гладков сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль в Белгородской области. По его словам, дрон нанес удар по транспортному средству в селе Новостроевка-Первая. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Кроме того, повреждения получил сам автомобиль.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА на коммерческий объект пострадали четыре человека.