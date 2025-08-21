Два жителя Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ

Гладков: в Грайвороне в результате атак ВСУ пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Грайворон в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из украинских дронов нанес удар по крыше многоквартирного дома. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) детонировал, из-за чего один мужчина получил ранения. У него диагностировали баротравму и минно-взрывную травму.

«Пострадавшего <...> бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 в Белгороде», — говорится в заявлении.

Из него следует, что самому дому также был нанесен урон — в нем оказались повреждены кровля, фасад и остекление.

Еще один БПЛА атаковал автомобиль, и находившийся в салоне мужчина получил баротравму. Его попутным транспортом доставили в Борисовскую центральную районную больницу, рассказал Гладков.

20 августа украинский дрон нанес удар по автомобилю в селе Новостроевка-Первая в Белгородской области. Как сообщил глава региона, из-за действий ВСУ пострадал мужчина. Его доставили в Грайворонскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мирного жителя множественные осколочные ранения и минно-взрывную травму.

Ранее украинские войска атаковали храм в Белгородской области во время службы.