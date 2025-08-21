В Финляндии высказались об отправке военного контингента на Украину

Глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен (Социал-демократическая партия — прим. ред.) прокомментировал возможность отправки военнослужащих на Украину. Его слова приводит Yle.

По его словам, массовой отправки военнслужащих с финской стороны не будет, и Киеву предоставлять лишь технический персонал и экспертов. Коскинен объяснил, что речь идет об участии в вспомогательных мероприятиях.

«Финляндия как приграничное государство, конечно, не обязана отправлять [на Украину] войска в больших масштабах», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что парламентский комитет по иностранным делам в сентябре обсудит с Вооруженными силами (ВС) и МИД Финляндии участие в обеспечении гарантий безопасности для украинской стороны.

До этого кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что в так называемую «коалицию желающих» входят 30 стран, однако направить Украине своих военных в рамках предоставления гарантий безопасности согласились только восемь из них и только при условии прекращения огня. По его словам, до тех пор, пока не закончатся боевые действия, ни одна страна не решится поставить своих военных под удар.

