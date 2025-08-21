На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане предотвратили вывоз агентом СБУ секретных документов

На азербайджано-дагестанской границе задержан работающий на СБУ иностранец
true
true
true
close
NCKAHDEP/Shutterstock/FOTODOM

ФСБ России заявила о задержании в Дагестане на границе с Азербайджаном иностранца, работавшего на Службу безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

По информации ФСБ, Ядулла Руфуллаев, 1989 г.р., ранее завербованный украинской спецслужбой, пытался пересечь российско-азербайджанскую границу в районе пункта пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане, но был задержан. В ходе обыска у него были обнаружены похищенные до этого у сотрудника российского военно-промышленного комплекса секретные документы.

По словам задержанного, по заданию проживающего на Украине брата, агента СБУ, он изъял из тайника в Курганской области документы и телефон для отправки на Украину.

В ФСБ отметили, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, что силовики разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области, которые собирались устроить теракты на транспортных объектах. Участников ДРГ обучали сотрудники западных спецслужб на Украине, в Литве, Эстонии и Норвегии.

Ранее украинские диверсанты пытались прорваться к Крыму на катерах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами