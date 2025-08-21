В Дагестане предотвратили вывоз агентом СБУ секретных документов

ФСБ России заявила о задержании в Дагестане на границе с Азербайджаном иностранца, работавшего на Службу безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

По информации ФСБ, Ядулла Руфуллаев, 1989 г.р., ранее завербованный украинской спецслужбой, пытался пересечь российско-азербайджанскую границу в районе пункта пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане, но был задержан. В ходе обыска у него были обнаружены похищенные до этого у сотрудника российского военно-промышленного комплекса секретные документы.

По словам задержанного, по заданию проживающего на Украине брата, агента СБУ, он изъял из тайника в Курганской области документы и телефон для отправки на Украину.

В ФСБ отметили, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, что силовики разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области, которые собирались устроить теракты на транспортных объектах. Участников ДРГ обучали сотрудники западных спецслужб на Украине, в Литве, Эстонии и Норвегии.

Ранее украинские диверсанты пытались прорваться к Крыму на катерах.