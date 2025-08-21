Политолог объяснил, когда «коалиция желающих» сможет направить военных на Украину

В так называемую «коалицию желающих» входят 30 стран, однако направить Украине своих военных в рамках предоставления гарантий безопасности согласились только восемь из них и только при условии прекращения огня. До тех пор, пока не закончатся боевые действия, ни одна страна не решится поставить своих военных под удар, заявил 360.ru кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Отправить военных на Украину государства готовы только тогда, когда их безопасность будет гарантироваться завершением активных боевых действий, убежден эксперт.

«Пока идут активные боевые действия, ни одно европейское государство на это не решится, поскольку этот контингент станет контингентом смертников. Это будет законная цель для российских «Искандеров»», — подчеркнул Фельдман.

Он напомнил, что ВС РФ не раз брали в пленные британских военных, которые выступают для ВСУ инструкторами или наемниками, но отметил, что с юридической точки зрения такие военные и те, которых намерена направить «коалиция желающих» — это разные сферы. Так, при желании стран Европы направить Украине постоянный контингент потребуется сначала получить согласие национальных парламентов.

«И это будет очень резонансное решение в зеркале общественного мнения любого государства», — заключил политолог.

Напомним, 19 августа в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в рамках гарантий безопасности в случае прекращения боевых действий. Уточняется, что желание продолжать поддержку Украины выразили не только европейские страны, но и лидеры Канады, Японии, Турции и Новой Зеландии. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что далеко не все страны из «коалиции желающих» готовы на это и есть государства, которые никоим образом не хотят своего военного присутствия на Украине, подчеркнув, что Польша не намерена направлять своих военных.

