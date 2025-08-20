Американский беспилотный катер заглох во время учений

Во время испытаний автономных беспилотных катеров ВМС США произошла серия технических сбоев. Об этом пишет агентство Reuters.

«Во время испытаний у побережья Калифорнии в прошлом месяце одно судно неожиданно заглохло. Пока сотрудники спасательной службы пытались устранить сбой в программном обеспечении, дрон врезался в правый борт стоявшей на холостом ходу лодки, перелетело через палубу и рухнуло в воду», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что военное руководство США неоднократно подчеркивало важность развития автономных морских и воздушных беспилотных систем.

До этого главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Китай и Россия могут начать войну против стран — членов альянса в 2027 году. По словам военного, Китай, по всей вероятности, заблаговременно согласует свои действия с Россией перед началом операции в районе Тайваня. Гринкевич добавил, что Североатлантический альянс должен быть готов к таким последствиям и иметь в арсенале все необходимые ресурсы.

Ранее представители США и Китая повздорили из-за Украины.