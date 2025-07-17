В НАТО раскрыли потенциальную дату начала конфликта с Россией и Китаем

Гринкевич: Китай и Россия могут начать войну против НАТО в 2027 году

В НАТО допустили, что Китай и Россия могут начать войну против стран — членов альянса в 2027 году. Такое мнение высказал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич, передает британское издание The Guardian.

По словам военного, Китай, по всей вероятности, заблаговременно согласует свои действия с Россией перед началом операции в районе Тайваня. Гринкевич добавил, что Североатлантический альянс должен быть готов к таким последствиям и иметь в арсенале все необходимые ресурсы.

До этого командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что страны НАТО обладают всеми возможностями, чтобы уничтожить Калининградскую область России. Военный выступил на конференции в немецком Висбадене, где анонсировал реализацию американской армией и союзниками по НАТО плана Eastern Flank Deterrence Line, который подразумевает усиление военно-промышленного потенциала в рамках альянса против так называемой «российской угрозы».

Ранее в США раскрыли стратегию Трампа против России.