Представители США и Китая повздорили из-за Украины

Представители США и Китая вступили в перепалку из-за Украины на заседании СБ ООН

Представители США и Китая вступили в резкую перепалку по вопросу Украины на заседании Совбеза ООН. Об этом сообщает Reuters.

Представители США заявили китайцам, что они должны «прекратить разжигать агрессию России» на Украине. Пекин обвинил Вашингтон в попытке переложить вину и разжечь конфронтацию.

Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши заявил, что заявления китайской стороны о введении жесткого экспортного контроля над товарами двойного назначения «рассыпаются перед лицом ежедневного обнаружения компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины».

Представитель Пекина Гэн Шуан отверг эти обвинения, заявив, что Китайская Народная Республика не является стороной российского-украинского конфликта и никогда не предоставляла оружие ни одной из сторон.

Гэн Шуан призвал Соединенные Штаты прекратить перекладывать вину за происходящее на Украине или создавать конфронтацию. Пекин призвал Вашингтон играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня на Украине и мирным переговорам.

Ранее в США обвинили Китай в том, что он ведет «прокси-войну руками России».