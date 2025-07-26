На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представители США и Китая повздорили из-за Украины

Представители США и Китая вступили в перепалку из-за Украины на заседании СБ ООН
true
true
true
close
Eduardo Munoz/Reuters

Представители США и Китая вступили в резкую перепалку по вопросу Украины на заседании Совбеза ООН. Об этом сообщает Reuters.

Представители США заявили китайцам, что они должны «прекратить разжигать агрессию России» на Украине. Пекин обвинил Вашингтон в попытке переложить вину и разжечь конфронтацию.

Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши заявил, что заявления китайской стороны о введении жесткого экспортного контроля над товарами двойного назначения «рассыпаются перед лицом ежедневного обнаружения компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины».

Представитель Пекина Гэн Шуан отверг эти обвинения, заявив, что Китайская Народная Республика не является стороной российского-украинского конфликта и никогда не предоставляла оружие ни одной из сторон.

Гэн Шуан призвал Соединенные Штаты прекратить перекладывать вину за происходящее на Украине или создавать конфронтацию. Пекин призвал Вашингтон играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня на Украине и мирным переговорам.

Ранее в США обвинили Китай в том, что он ведет «прокси-войну руками России».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами