В Монголии два срочника застрелили начальника караула

Два солдата-срочника в Монголии, находившиеся в карауле, устроили стрельбу из автоматов по сослуживцам. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает издание Central Asia.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 8 апреля, в районе Алтай монгольского аймака (провинции) Говь-Алтай. В результате происшествия погиб 34-летний начальник караула.

По данным издания, солдаты, открывшие огонь, с оружием скрылись из расположения части на мотоциклах местных пастухов. Двое других призывников смогли спастись и сообщили о стрельбе. В настоящее время проводится расследование произошедшего.

25 октября 2019 года в воинской части Забайкальского края солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. Срочник объяснил, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения. Психологическая экспертиза установила, что Шамсутдинов отдавал отчет своим действиям.

Второй восточный окружной военный суд 21 января текущего года приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших — в сумме на 9,8 млн руб.