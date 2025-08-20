Российский генерал рассказал о срыве контрнаступления украинской армии

Украинские войска не смогут организовать наступления из-за удара по нефтяному терминалу «Тритон» в порту Измаила в Одесской области. Об этом заявил генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru.

Он отметил, что в результате этого удара Вооруженные силы Украины понесли существенные потери.

«В результате замедлятся темпы оборонительных действий, а о возможном наступлении никакой речи быть не может в ближайший месяц точно. Им придется полностью менять логистику, перестраивать цепочки поставок, экономить топливо во время восстановительных работ», — сказал Попов.

Он добавил, что российские бойцы наносят удары по объектам украинской армии, которые влияют на работоспособность войск.

Об ударах по резервуарам с топливом на нефтебазе стало известно 20 августа. Как писал Life со ссылкой на SHOT, всего на территории нефтебазы было шесть резервуаров с дизельным топливом. Два из них объемом порядка 5 тысяч кубометров были уничтожены. Кроме того, ликвидирована система перекачки топлива.

Ранее Зеленский прокомментировал удар по азербайджанской нефтебазе на Украине.