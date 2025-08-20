На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский генерал рассказал о срыве контрнаступления украинской армии

Генерал Попов: удар по нефтебазе Одессы сорвал новое контрнаступление ВСУ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские войска не смогут организовать наступления из-за удара по нефтяному терминалу «Тритон» в порту Измаила в Одесской области. Об этом заявил генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru.

Он отметил, что в результате этого удара Вооруженные силы Украины понесли существенные потери.

«В результате замедлятся темпы оборонительных действий, а о возможном наступлении никакой речи быть не может в ближайший месяц точно. Им придется полностью менять логистику, перестраивать цепочки поставок, экономить топливо во время восстановительных работ», — сказал Попов.

Он добавил, что российские бойцы наносят удары по объектам украинской армии, которые влияют на работоспособность войск.

Об ударах по резервуарам с топливом на нефтебазе стало известно 20 августа. Как писал Life со ссылкой на SHOT, всего на территории нефтебазы было шесть резервуаров с дизельным топливом. Два из них объемом порядка 5 тысяч кубометров были уничтожены. Кроме того, ликвидирована система перекачки топлива.

Ранее Зеленский прокомментировал удар по азербайджанской нефтебазе на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами