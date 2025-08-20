На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бойцы группировки «Восток» взяли под контроль Новогеоргиевку в Днепропетровской области

МО РФ: российские войска заняли Новогеоргиевку в Днепропетровской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ в результате наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Об этом говорится в релизе Минобороны России.

В пресс-службе ведомства рассказали, что российские бойцы ликвидировали живую силу и технику двух механизированных, горно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах сел Дорожняка, Зеленый Гай, Полтавка Запорожской области, а также Вороное Днепропетровской области и Александроград в Донецкой Народной Республики (ДНР).

Уточняется, что в ходе боестолкновений ВСУ потеряли свыше 220-ти военнослужащих, два танка, десять автомобилей, РСЗО западного производства, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

До этого в Минобороны заявили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Колодези Александроград в ДНР.

Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль войск РФ двух населенных пунктов в ДНР.

