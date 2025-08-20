На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МО сообщило о взятии под контроль войск РФ двух населенных пунктов в ДНР

Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли под контроль населенные пункты Сухецкое и Панковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные поразили формирования механизированной, трех десантно-штурмовых и егерской бригад ВСУ, а также двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Димитров, Красноармейск, Кутузовка, Лысовка, Рубежное, Торецкое в ДНР и Филия в Днепропетровской области.

Потери украинских войск составили более 405 человек, две боевые машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, в числе которых одно западного производства.

Незадолго до этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в интервью ТАСС, что российские войска начали бои на южных подступах к Константиновке в Донецкой народной республике. По его словам, бойцы РФ сумели этого добиться благодаря эффективным действиям разведчиков, артиллеристов и операторов беспилотников.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал «действительно сложной» складывающуюся ситуацию для украинской армии на фронте.

