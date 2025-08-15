Российские бойцы взяли под контроль Александроград в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Александроград в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Искра и Александроград», — говорится в заявлении.

О том, что населенный пункт Искра в ДНР перешел под контроль Вооруженных сил РФ, стало известно еще 14 августа.

В тот же день военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что после завершения боев за Искру под контроль российских войск перешли более 50 км государственной границы РФ на стыке с Днепропетровской областью. По его словам, после взятия данного населенного пункта бойцы ВС РФ начали продвигаться немного южнее и западнее. Таким образом они создают буферную зону для того, чтобы обезопасить государственную границу.

Как отметил Марочко, в настоящее время российские подразделения контролируют все населенные пункты ДНР, которые находятся на границе с Днепропетровской областью.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал сроки полного перехода ДНР под контроль ВС РФ.