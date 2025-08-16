Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Колодези в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Колодези в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

15 августа Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Александроград в ДНР.

14 августа стало известно о взятии Искры в ДНР.

В тот же день военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что после завершения боев за Искру под контроль российских войск перешли более 50 км государственной границы РФ на стыке с Днепропетровской областью. По его словам, после взятия данного населенного пункта бойцы ВС РФ начали продвигаться немного южнее и западнее.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал сроки полного перехода ДНР под контроль ВС РФ.