На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные отбили атаку диверсантов ВСУ в районе Кармазиновки

Марочко: украинская ДРГ попыталась атаковать трассу в ЛНР и потеряла 25 бойцов
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/AP

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) предприняла попытку захватить участок трассы в Луганской Народной Республике, но была отброшена российскими подразделениями с потерями. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, ночью украинская ДРГ переправилась через реку Жеребец и попыталась взять под контроль участок дороги между населенными пунктами Кармазиновка и Нововодяное. План ВСУ был своевременно раскрыт: по диверсантам открыли огонь из стрелкового оружия и нанесли комбинированные удары.

После столкновения украинские формирования отступили, преодолев пешком более полутора километров в зоне боевых действий. По предварительным данным, Киев потерял до 25 человек.

До этого РИА Новости писало, что командование ВСУ создало несколько батальонов из дезертировавших ранее солдат. По словам военнопленного, батальоны состоят из военных, которые ранее покинули позиции, но позже были пойманы.

Ранее Путин заявил об увеличении количества дезертиров в рядах украинских войск.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами