Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) предприняла попытку захватить участок трассы в Луганской Народной Республике, но была отброшена российскими подразделениями с потерями. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, ночью украинская ДРГ переправилась через реку Жеребец и попыталась взять под контроль участок дороги между населенными пунктами Кармазиновка и Нововодяное. План ВСУ был своевременно раскрыт: по диверсантам открыли огонь из стрелкового оружия и нанесли комбинированные удары.

После столкновения украинские формирования отступили, преодолев пешком более полутора километров в зоне боевых действий. По предварительным данным, Киев потерял до 25 человек.

До этого РИА Новости писало, что командование ВСУ создало несколько батальонов из дезертировавших ранее солдат. По словам военнопленного, батальоны состоят из военных, которые ранее покинули позиции, но позже были пойманы.

Ранее Путин заявил об увеличении количества дезертиров в рядах украинских войск.