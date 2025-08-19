На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша подняла истребители после сообщений о действиях России на Украине

Польша подняла в воздух дежурные самолеты на фоне якобы активности РФ на Украине
IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Дежурные истребители Польши и войск союзников подняты в воздух из‑за сообщений о якобы возросшей активности РФ на территории Украины. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в соцсети X.

«Польская и союзная авиация приступила к выполнению задач, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — говорится в сообщении.

Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с «уязвимыми районами».

В сообщении отмечается, что оперативное командование ВС отслеживает развитие обстановки, а находящиеся в подчинении силы и средства поддерживаются в состоянии готовности к немедленному реагированию.

21 июля информационный портал NaTemat писал, что регулярные вылеты истребителей Военно-воздушных сил Польши, осуществляемые якобы из-за активности российской авиации на территории Украины, обременяют польских налогоплательщиков.

Ранее в Польше заявили о грядущей войне.

