Рогов заявил об ударе ВСУ по больничному городку в Запорожской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по больничному городку, расположенному в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Враг нанес подлый удар из артиллерии по больничному городку в Каменке-Днепровской. Полностью разрушено здание аптеки, в поликлинике выбиты стекла», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что в настоящее время информации о пострадавших нет.

15 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что три человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на гражданский автомобиль в регионе. По его словам, ранения получили протоиерей Васильевского церковного округа и двое его сыновей в возрасте 16 и 19 лет.

Ранее стало известно, как российская армия деморализует ВСУ в Запорожской области.