Стало известно, как российская армия деморализует ВСУ в Запорожской области

ТАСС: продвижение российских войск все больше деморализует военных ВСУ

Бойцов Вооруженных сил Украины все сильнее деморализует продвижение российских войск в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

«Касаемо ВСУ, хотелось бы отметить, что продвижение российских войск все больше деморализует украинских боевиков», — сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что деморализация украинской армии особенно ярко видна на фоне значительного роста потерь в рядах ВСУ и кратно увеличенного количества сбегающих по самовольному оставлению части.

По словам собеседника агентства, все это находит отражение на боеспособности подразделений ВСУ и тем самым помогает продвигаться российским военнослужащим.

До этого сообщалось, что в Запорожской области российские войска прошли по дну обмелевшего Каховского водохранилища и атаковали подразделения Вооруженных сил Украины с фланга. В результате такого дерзкого маневра военные ВС РФ смогли закрепиться в северо-западной части населенного пункта Каменское.

Ранее стало известно об игнорировании жителями Запорожья приказов украинских властей.