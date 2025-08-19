На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что НАТО и ЕС определят численность ВСУ

ТАСС: численность контингента ВСУ будет определена НАТО и ЕС
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Численность контингента Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет определена НАТО и Евросоюзом (ЕС). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства ссылается на слова министра обороны Украины Дениса Шмыгаля о том, что демобилизации на территории республики не случится даже в случае заключения мирного соглашения, а вопрос о количестве военнослужащих в армии просчитывается в настоящий момент.

«Кроме того, идут переговоры с партнерами о численности контингента украинских вооруженных сил, необходимого для надежной защиты восточного фланга Европы и НАТО», — говорится в материале.

Источник отметил, что в ЕС хотят сделать из Украины оборонительную фигуру и уже сейчас указывают Киеву, какие действия необходимо предпринять. По его словам, это касается не только численности ВСУ, но и костюмов, которые «необходимо одеть президенту Украины [Владимиру Зеленскому] для визита куда-либо».

До этого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что страны ЕС хотят совместно с США предоставить Украине гарантии, аналогичные пятой статье договора НАТО о коллективной безопасности, в рамках которых военная помощь Киеву усилится.

По словам Кошта, украинская армия «должна стать первой линией» европейской обороны. В связи с этим Брюссель должен увеличить военную помощь Украине, а также обеспечить бойцов ВСУ должной подготовкой.

Пятая статья НАТО подразумевает, что вооруженное нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь альянс.

Ранее в НАТО подтвердили дату встречи начальников Генштабов по Украине.

СВО: последние новости
