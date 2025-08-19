Украинский священник пытался вывезти уклониста за границу, укрыв его рясами

На Украине священник спрятал мужчину под рясами и пытался вывезти его в Словакию

Украинские пограничники задержали священника, который пытался незаконно вывезти военнообязанного в Словакию. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Закарпатской области. Во время досмотра автомобиля пограничники увидели между сиденьями мужчину, накрытого кучей ряс.

«Что это вы, под рясами [прячете]? Выходите!» — приводятся слова пограничников в публикации.

Как выяснилось, 41-летний уклонист заплатил $10 тысяч (803 500 рублей), чтобы его вывезли из Сумской области за границу. На место происшествия была вызвана группа Нацполиции Украины для документирования правонарушения.

Священнослужителя обвинили в организации незаконного пересечения государственной границы Украины. Уклониста привлекут к ответственности за попытку противоправного выезда за пределы страны.

До этого украинские пограничники задержали четырех мужчин, которые пытались пересечь границу с Румынией, спрятавшись в грузовике со скотом. Водитель и пастух оборудовали в кузове грузовика ГАЗ-66 двойное дно: уклонисты прятались внизу, а сверху размещались три свиньи, две козы и теленок, а также различные вещи.

