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На Украине уклонисты пытались сбежать в Румынию в грузовике со скотом

ГПСУ: на Украине задержали четверых уклонистов при попытке бегства в Румынию
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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Украинские пограничники задержали четверых мужчин, которые пытались пересечь границу с Румынией, спрятавшись в грузовике со скотом, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщается на сайте государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Группа дельцов придумала схему, по которой под видом выезда на выпас скота вывезла в высокогорное пограничье двух жителей Винницкой области, жителя Волыни и жителя Черкасской области», — отмечается в сообщении.

Водитель и пастух оборудовали в кузове грузовика ГАЗ-66 двойное дно: уклонисты прятались внизу, а сверху размещались три свиньи, две козы и теленок, а также различные вещи.

По данным ГПСУ, уклонисты собирались заплатить «дельцам» $18 тысяч за пересечение границы.

27 мая сообщалось, что украинская полиция пресекла работу канала, по которому дезертиры покидали страну, избегая мобилизации. В операции по ликвидации нелегальной группы из девяти человек участвовали более 300 силовиков. Задержания прошли в шести регионах страны. По информации полиции, задержанные вербовали военнослужащих и помогали им бежать за вознаграждение до 21 тысячи долларов.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации в республике. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине призвали «уничтожить и наказать» граждан за сопротивление мобилизации.

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