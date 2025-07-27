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В Раде заявили о потерянном Украиной поколении

Депутат Рады Скороход: Украина теряет поколение из-за вывоза молодежи за рубеж
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Darrin Zammit Lupi/Reuters

Украина может потерять поколение, поскольку украинские родители массово вывозят сыновей в возрасте 16-17 лет за границу. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, комментируя законодательную инициативу ее коллеги Александра Федиенко, который предложил разрешить выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет.

«Я не слышала, чтобы такое обсуждалось <…>. Но будет ли решен этот вопрос, я думаю, что он больше поднимается к обсуждению для того, чтобы максимально снизить отток молодежи 16-17 лет, которых [родители] просто массово <...> вывозят за рубеж и, к сожалению, мы их теряем», — сказала Скороход.

По ее словам, в итоге молодые люди оседают в других странах. Парламентарий назвала эту ситуацию «катастрофой» для Украины.

Она добавила, что руководство Украины не может «держать и не выпускать» за рубеж местную молодежь.

20 июля мэр Львова Андрей Садовой пообещал, что его дети, которые учатся в Великобритании, пойдут служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) по достижении 25-летнего возраста.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский.

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