В ЕК объяснили свою позицию по гарантиям безопасности для Украины

ЕК: гарантии безопасности для Киева должны основываться на усилении ВСУ
Global Look Press

Гарантии безопасности, которые, предположительно, будут предоставлены Украине по итогам урегулирования конфликта с РФ, должны быть основаны на усилении вооруженных сил республики, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Арианна Подеста. Ее цитирует «Интерфакс».

«Во время этого совещания они обсуждали прочные гарантии безопасности, которые должны быть сконцентрированы на усилении украинской армии», — сказала Подеста.

Она отметила, что, согласно словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, речь идет о гарантиях, похожих по своей сути на положения пятой статьи договора НАТО, поэтому необходимо продолжать инвестировать в украинскую оборону.

Подеста добавила, что техническая работа по формированию гарантий безопасности продолжится в ближайшие недели, но у еврочиновников «нет для этого точного графика».

19 августа газета WSJ написала, что президент США Дональд Трамп и европейские лидеры в ходе переговоров одобрили кандидатуру государственного секретаря Марко Рубио на пост главы группы НАТО, которая займется разработкой гарантий безопасности для Украины.

Встреча американского лидера с европейскими коллегами состоялась в Белом доме 18 августа. Во время переговоров Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Анкоридже согласился принять гарантии безопасности для Украины.

Ранее Медведев высмеял Зеленского и европейских лидеров после их встречи с Трампом.

Переговоры о мире на Украине
