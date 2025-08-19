Медведев высмеял Зеленского и европейских лидеров после их встречи с Трампом

Медведев: сторонникам конфликта на Украине не удалось переиграть Трампа

Сторонникам продолжения украинского конфликта не удалось переиграть президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на его территории, написал на своей странице в соцсети X замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Антироссийской коалиции сторонников войны не удалось переиграть президента США на его территории. Европа поблагодарила его и подлизалась к нему», — заявил политик.

Он также задался вопросом, изменится ли публичный характер заявлений президента Украины Владимира Зеленского по поводу гарантий безопасности для Украины, когда он вернется на родину.

18 августа в Белом доме состоялась новая встреча Трампа и Зеленского, к которой впоследствии присоединились европейские лидеры.

По словам президента США, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием Штатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп попросил европейских лидеров отказаться от термина «прекращение огня».