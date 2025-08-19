На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде ликвидировано возгорание кровли корпуса больницы после падения дрона

В волгоградской больнице № 16 потушили пожар на крыше корпуса
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Возгорание кровли одного из корпусов больницы № 16 в Волгограде, которое возникло после падения обломков украинского беспилотника в ходе ночной атаки, полностью ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Пострадавших нет, а пациентам продолжают оказывать плановую медицинскую помощь в других отделениях учреждения.

Губернатор Андрей Бочаров уточнил, что возгорание произошло после того, как БПЛА, перехваченные средствами ПВО, упали на территорию больницы. В пресс-службе отметили, что пожарные расчеты оперативно справились с огнем, сейчас идет просушивание помещений.

Этим утром Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника. По данным ведомства, 13 дронов были сбиты над Волгоградской областью, еще пять – над Ростовской областью и пять – над территорией республики Крым.

Ранее было названо число пострадавших при крупном пожаре в Ольховских дачах в ЛНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами