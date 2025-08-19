В Волгограде ликвидировано возгорание кровли корпуса больницы после падения дрона

Возгорание кровли одного из корпусов больницы № 16 в Волгограде, которое возникло после падения обломков украинского беспилотника в ходе ночной атаки, полностью ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Пострадавших нет, а пациентам продолжают оказывать плановую медицинскую помощь в других отделениях учреждения.

Губернатор Андрей Бочаров уточнил, что возгорание произошло после того, как БПЛА, перехваченные средствами ПВО, упали на территорию больницы. В пресс-службе отметили, что пожарные расчеты оперативно справились с огнем, сейчас идет просушивание помещений.

Этим утром Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника. По данным ведомства, 13 дронов были сбиты над Волгоградской областью, еще пять – над Ростовской областью и пять – над территорией республики Крым.

