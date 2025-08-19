Российский солдат сбил БПЛА, бросив в него автомат

Российский военный во время боев за село Разино в Донецкой народной республике (ДНР) сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), бросив в него автомат. Об этом рассказал его сослуживец с позывным «Знахарь», пишет РИА Новости.

Мужчина вспомнил, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «вылетел из-за спины». При этом он не мог выстрелить в дрон из своего оружия, так как боялся задеть другого бойца Вооруженных сил РФ.

«У него автомат в руках был. Дрон уже прямо в него подходил, и он автоматом в него кинул. Сбил «камикадзе» автоматом», — отметил «Знахарь».

В результате БПЛА упал на землю и запутался в оптоволокне.

21 апреля военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале видео с российским военнослужащим, который благодаря счастливому стечению обстоятельств пережил атаку беспилотника ВСУ. На кадрах видно, как мужчина убегает от украинского дрона, однако тот бросает ему под ноги боеприпас. Но снаряд не детонирует, а просто отскакивает от земли. В свою очередь, отпрыгнувший в момент атаки солдат ВС РФ поднимается на ноги и идет дальше.

Ранее российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата.