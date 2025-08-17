Российские войска нанесли удар по эшелону Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами в Днепропетровской области Украины. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска нанесли удар по ... Днепропетровской области. Уничтожен ... эшелон с боеприпасами ВСУ», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что бойцы ВС России поразили место хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним. По данным военного ведомства, атака производилась с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

16 августа подразделения 5-й гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток» установили полный контроль над населенным пунктом Вороное в Днепропетровской области.

Ранее появилось фото беспилотника, пытавшегося ударить по Смоленской АЭС.