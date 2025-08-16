Российские военные установили контроль над селом Вороное

Подразделения 5-й гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток» установили полный контроль над населенным пунктом Вороное в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что при поддержке артиллерии и ударных беспилотников украинские формирования были вытеснены из населенного пункта. После входа в село штурмовые группы провели зачистку зданий, подвальных помещений, сооружений и прилегающих лесополос.

Этим же утром ведомство сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Колодези в Донецкой народной республике.

Накануне Минобороны РФ писало, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Александроград в ДНР. 14 августа стало известно о взятии Искры в ДНР.

В тот же день военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что после завершения боев за Искру под контроль российских войск перешли более 50 км государственной границы РФ на стыке с Днепропетровской областью. По его словам, после взятия данного населенного пункта бойцы ВС РФ начали продвигаться немного южнее и западнее.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал сроки полного перехода ДНР под контроль ВС РФ.